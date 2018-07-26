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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL. - XFRA WMOA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.07.18 08:10
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2
AB/FROM ONWARDS 26.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2
AB/FROM ONWARDS 26.07.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,059 €
|0,065 €
|-0,006 €
|-9,23%
|26.07./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TEG2
|A0YFNG
|0,14 €
|0,039 €
= Realtime
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