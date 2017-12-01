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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL. - XFRA WMOA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.12.17 08:24
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2


AB/FROM ONWARDS 01.12.2017


Aktuell
Starkes Kaufsignal - Neuer 1.110% Lithium Hot Stock Alba Minerals
nach 6.667% mit Millennial Lithium und 4.960% mit Lithium X Energy und 6.567% mit AVZ Minerals!  
 
Alba Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,087 € 0,087 € -   € 0,00% 01.12./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TEG2 A0YFNG 0,14 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,087 € 0,00%  08:08
Frankfurt 0,079 € -1,25%  08:14
  = Realtime
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Blockchain Übernahme mit 10 Mio. CAD Gewinn - Neuer 585% Hot Stock nach 5.867% mit Hive Blockchain und 12.260% mit Global Blockchain!

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