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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL. - XFRA WMOA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.12.17 08:24
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2
AB/FROM ONWARDS 01.12.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2
AB/FROM ONWARDS 01.12.2017
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,087 €
|0,087 €
|- €
|0,00%
|01.12./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TEG2
|A0YFNG
|0,14 €
|0,0010 €
= Realtime
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