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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL. - XFRA WMOA: AUSSETZUNG/SUSPENSION
24.07.18 08:06
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,065 €
|0,065 €
|- €
|0,00%
|24.07./07:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TEG2
|A0YFNG
|0,14 €
|0,037 €
= Realtime
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