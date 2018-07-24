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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL. - XFRA WMOA: AUSSETZUNG/SUSPENSION




24.07.18 08:06
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2 BAW/UFN


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