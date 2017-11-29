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TRIANGLE ENERGY (GLOBAL. - XFRA WMOA: AUSSETZUNG/SUSPENSION




29.11.17 07:59
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TRIANGLE ENERGY (GLOBAL) WMOA AU000000TEG2 BAW/UFN


Aktuell
Weltklasse-Bohrresultate bis zu 35% Graphit
Neuer 929% Graphite Hot Stock nach 1.054%, 3.500% und 26.621%  
 
Berkwood Resources Ltd.



 
 
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0,087 € 0,087 € -   € 0,00% 29.11./07:48
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TEG2 A0YFNG 0,14 € 0,0010 €
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