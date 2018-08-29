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Aspire Mining - XFRA WKU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.08.18 08:55
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASPIRE MINING LTD WKU AU000000AKM7
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASPIRE MINING LTD WKU AU000000AKM7
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,014 €
|0,013 €
|0,001 €
|+7,69%
|29.08./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AKM7
|A0PAZ1
|0,019 €
|0,0040 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|3
|Aspire Mining
|13.06.17