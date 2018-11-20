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WANGUO INTL MNG GRP HD. - XFRA WI0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.11.18 07:40
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WANGUO INTL MNG GRP HD-10 WI0 KYG9430L1077
AB/FROM ONWARDS 20.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WANGUO INTL MNG GRP HD-10 WI0 KYG9430L1077
AB/FROM ONWARDS 20.11.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,20 €
|0,196 €
|0,004 €
|+2,04%
|20.11./09:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG9430L1077
|A1J1K2
|0,20 €
|0,15 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,20 €
|+2,04%
|09:00
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|59
|WANGUO INTL MNG GRP HD.
|03.11.17