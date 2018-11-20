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WANGUO INTL MNG GRP HD. - XFRA WI0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.11.18 07:40
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WANGUO INTL MNG GRP HD-10 WI0 KYG9430L1077


AB/FROM ONWARDS 20.11.2018


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0,20 € 0,196 € 0,004 € +2,04% 20.11./09:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG9430L1077 A1J1K2 0,20 € 0,15 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,20 € +2,04%  09:00
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