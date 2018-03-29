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Willbros Group - XFRA WBN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




29.03.18 08:19
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WILLBROS GROUP INC.DL-,05 WBN US9692031084


AB/FROM ONWARDS 29.03.2018


Aktuell
40% Umsatzzuwachs auf 17 Mio. $ - Riesendeals mit Mobilfunkriesen in Kürze
Neuer 903% Mobilfunk Aktientip nach 1.375%, 1.700% und 4.026%  
 
Siyata Mobile Inc.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,122 € 0,122 € -   € 0,00% 29.03./07:56
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US9692031084 A0RDG2 2,80 € 0,12 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,122 € 0,00%  27.03.18
NYSE 0,155 $ -18,42%  26.03.18
  = Realtime
Aktuell
Bester Börsengang 2018: Nestle-Erbe bringt Facebook für Reiche an die Weltspitze. Neuer 250% Social Media Hot Stock nach 989% mit Facebook und 1.155% mit Xing

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