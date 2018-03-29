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Willbros Group - XFRA WBN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.03.18 08:19
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WILLBROS GROUP INC.DL-,05 WBN US9692031084
AB/FROM ONWARDS 29.03.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WILLBROS GROUP INC.DL-,05 WBN US9692031084
AB/FROM ONWARDS 29.03.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,122 €
|0,122 €
|- €
|0,00%
|29.03./07:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US9692031084
|A0RDG2
|2,80 €
|0,12 €
= Realtime
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