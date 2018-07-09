Erweiterte Funktionen
VESTATE GP HOLDINGS LTD - XFRA W4G: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.07.18 08:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VESTATE GP HOLDINGS LTD W4G KYG9341C1050
AB/FROM ONWARDS 09.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VESTATE GP HOLDINGS LTD W4G KYG9341C1050
AB/FROM ONWARDS 09.07.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,10 €
|0,126 €
|-0,026 €
|-20,63%
|09.07./08:37
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG9341C1050
|A2DMP9
|0,15 €
|0,10 €
= Realtime
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.