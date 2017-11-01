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VESTATE GP HOLDINGS LTD - XFRA W4G: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.11.17 07:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VESTATE GP HOLDINGS LTD W4G KYG9341C1050
AB/FROM ONWARDS 01.11.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VESTATE GP HOLDINGS LTD W4G KYG9341C1050
AB/FROM ONWARDS 01.11.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,136 €
|0,139 €
|-0,003 €
|-2,16%
|02.11./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG9341C1050
|A2DMP9
|0,17 €
|0,12 €
= Realtime
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