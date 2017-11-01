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VESTATE GP HOLDINGS LTD - XFRA W4G: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.11.17 07:57
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VESTATE GP HOLDINGS LTD W4G KYG9341C1050


AB/FROM ONWARDS 01.11.2017


Aktuell
Spektakuläre Bohrresultate voraus!
Neuer 733% Kobalt und Lithium Hot Stock nach 3.375% mit AVZ Minerals und 5.122% mit European Metals!  
 
Auroch Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,136 € 0,139 € -0,003 € -2,16% 02.11./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG9341C1050 A2DMP9 0,17 € 0,12 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,127 € +1,60%  08:20
Berlin 0,136 € -2,16%  08:08
  = Realtime
Aktuell
Paukenschlag - Bis zu 3,29% Lithium - Starkes Kaufsignal! 945% Lithium Hot Stock nach 5.122% mit AVZ Minerals und 2.275% mit Nemaska Lithium!

Power Metals Corp.
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