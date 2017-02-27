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Cosco Singapore - XFRA VZS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.02.17 08:15
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COSCO CORP.(S.)LTD SD-,10 VZS SG1S76928401
AB/FROM ONWARDS 27.02.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COSCO CORP.(S.)LTD SD-,10 VZS SG1S76928401
AB/FROM ONWARDS 27.02.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,192 €
|- €
|- €
|-
|27.02./08:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1S76928401
|A0H0ZE
|0,24 €
|0,13 €
= Realtime
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