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Cosco Singapore - XFRA VZS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.02.17 08:15
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COSCO CORP.(S.)LTD SD-,10 VZS SG1S76928401


AB/FROM ONWARDS 27.02.2017 08:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,192 € -   € -   € - 27.02./08:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1S76928401 A0H0ZE 0,24 € 0,13 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,192 € +16,36%  08:20
Berlin 0,192 € +1,05%  08:48
Hamburg 0,192 € -13,90%  08:07
  = Realtime
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