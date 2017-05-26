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VERGNET S.A. - XFRA VRQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.05.17 13:22
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VERGNET S.A. EO 0,02 VRQ FR0004155240
AB/FROM ONWARDS 26.05.2017 13:20 CET
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VERGNET S.A. EO 0,02 VRQ FR0004155240
AB/FROM ONWARDS 26.05.2017 13:20 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,805 €
|0,805 €
|- €
|0,00%
|26.05./14:02
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0004155240
|A0MUHQ
|1,83 €
|0,64 €
= Realtime
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