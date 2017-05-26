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VERGNET S.A. - XFRA VRQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




26.05.17 13:22
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VERGNET S.A. EO 0,02 VRQ FR0004155240


AB/FROM ONWARDS 26.05.2017 13:20 CET


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0,805 € 0,805 € -   € 0,00% 26.05./14:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0004155240 A0MUHQ 1,83 € 0,64 €
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