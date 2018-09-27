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QUANTUM GRAPHITE L NPV - XFRA VL1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.09.18 08:03
Xetra Newsboard


FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUANTUM GRAPHITE LTD VL1 AU000000QGL3


AB/FROM ONWARDS 27.09.2018 08:01 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,002 € -   € -   € - 27.09./11:06
 
ISIN WKN
AU000000QGL3 A2DUU9
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,002 € 08:07
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