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QUANTUM GRAPHITE L NPV - XFRA VL1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.09.18 08:03
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUANTUM GRAPHITE LTD VL1 AU000000QGL3
AB/FROM ONWARDS 27.09.2018 08:01 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,002 €
|- €
|- €
|-
|27.09./11:06
|ISIN
|WKN
|AU000000QGL3
|A2DUU9
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,002 €
|-
|08:07
= Realtime
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