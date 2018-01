FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMENMIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADINGSCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINVENEZUELA 98/18 VEZD US922646AT10VENEZUELA 03/18 REGS VEZG USP97475AD26VENEZUELA 05/25 VEZH XS0217249126VENEZUELA 08/23 REGS VEZC USP17625AA59VENEZUELA 04/34 VEZF US922646BL74VENEZUELA 97/27 VEZE US922646AS37AB/FROM ONWARDS 10.01.2018 08:00 CET