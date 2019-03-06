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AFARAK GROUP OYJ A - XFRA V5W: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




06.03.19 10:28
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AFARAK GROUP OYJ A V5W FI0009800098


AB/FROM ONWARDS 06.03.2019 10:25 CET


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0,818 € 0,821 € -0,003 € -0,37% 01.03./09:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FI0009800098 918629 0,89 € 0,72 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,86 € +2,87%  10:28
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