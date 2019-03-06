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AFARAK GROUP OYJ A - XFRA V5W: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.03.19 10:28
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AFARAK GROUP OYJ A V5W FI0009800098
AB/FROM ONWARDS 06.03.2019 10:25 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AFARAK GROUP OYJ A V5W FI0009800098
AB/FROM ONWARDS 06.03.2019 10:25 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,818 €
|0,821 €
|-0,003 €
|-0,37%
|01.03./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FI0009800098
|918629
|0,89 €
|0,72 €
= Realtime
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