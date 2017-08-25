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Maxsec Group - XFRA UUY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.08.17 07:54
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAXSEC GROUP LTD UUY AU000000MSP8
AB/FROM ONWARDS 25.08.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAXSEC GROUP LTD UUY AU000000MSP8
AB/FROM ONWARDS 25.08.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,013 €
|0,019 €
|-0,006 €
|-31,58%
|25.08./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MSP8
|A1JQ86
|0,022 €
|0,0010 €
= Realtime
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