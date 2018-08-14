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BMW US CAP.18/21 FLR RE. - XFRA USU09513HR30: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.08.18 07:44
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME ISIN
BMW US CAP.18/21 FLR REGS USU09513HR30
AB/FROM ONWARDS 14.08.2018
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INSTRUMENT NAME ISIN
BMW US CAP.18/21 FLR REGS USU09513HR30
AB/FROM ONWARDS 14.08.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,29 $
|100,29 $
|- $
|0,00%
|14.08./08:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|USU09513HR30
|A194Q4
|100,29 $
|100,29 $
= Realtime
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