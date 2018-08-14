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BMW US CAP.18/21 FLR RE. - XFRA USU09513HR30: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.08.18 07:44
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME ISIN
BMW US CAP.18/21 FLR REGS USU09513HR30


AB/FROM ONWARDS 14.08.2018


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100,29 $ 100,29 $ -   $ 0,00% 14.08./08:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
USU09513HR30 A194Q4 100,29 $ 100,29 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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