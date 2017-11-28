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A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR - XFRA USQ08328AA64: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.11.17 09:18
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR USQ08328AA64
AB/FROM ONWARDS 28.11.2017 09:11 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
A.N.Z.(L.B.) 16/UND. FLR USQ08328AA64
AB/FROM ONWARDS 28.11.2017 09:11 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|114,00 $
|114,00 $
|- $
|0,00%
|28.11./10:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|USQ08328AA64
|A18230
|114,63 $
|104,79 $
= Realtime
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