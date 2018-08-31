Erweiterte Funktionen
6,75% Noble Group Ltd. 09/20. - XFRA USG6542TAE13: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.08.18 07:31
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOBLE GRP. 09/20 REGS USG6542TAE13
AB/FROM ONWARDS 31.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOBLE GRP. 09/20 REGS USG6542TAE13
AB/FROM ONWARDS 31.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|46,78 $
|46,78 $
|- $
|0,00%
|31.08./07:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|USG6542TAE13
|A1APA1
|53,00 $
|32,52 $
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Düsseldorf
|46,77 $
|0,00%
|30.08.18
|Frankfurt
|42,70 $
|0,00%
|10.08.18
|Berlin
|46,78 $
|0,00%
|30.08.18
= Realtime
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.