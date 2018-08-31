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6,75% Noble Group Ltd. 09/20. - XFRA USG6542TAE13: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.08.18 07:31
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NOBLE GRP. 09/20 REGS USG6542TAE13


AB/FROM ONWARDS 31.08.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
46,78 $ 46,78 $ -   $ 0,00% 31.08./07:57
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
USG6542TAE13 A1APA1 53,00 $ 32,52 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 46,77 $ 0,00%  30.08.18
Frankfurt 42,70 $ 0,00%  10.08.18
Berlin 46,78 $ 0,00%  30.08.18
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