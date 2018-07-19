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TORONTO-DOM.BK18/23MTNF. - XFRA US89114QC559: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.07.18 08:02
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TORONTO-DOM.BK18/23MTNFLR US89114QC559
AB/FROM ONWARDS 19.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TORONTO-DOM.BK18/23MTNFLR US89114QC559
AB/FROM ONWARDS 19.07.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,16 $
|100,16 $
|- $
|0,00%
|19.07./08:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US89114QC559
|A193PE
|100,16 $
|100,16 $
= Realtime
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