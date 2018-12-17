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Parker Drilling Co. - XFRA US701081AY70: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.12.18 09:45
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARKER DRILLING 2020 US701081AY70


AB/FROM ONWARDS 17.12.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
54,71 $ 58,06 $ -3,35 $ -5,77% 17.12./09:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US701081AY70 A1UNC5 95,40 $ 54,71 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 58,498 $ 0,00%  11.12.18
Berlin 54,71 $ -5,77%  09:08
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