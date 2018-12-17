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Parker Drilling Co. - XFRA US701081AY70: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.12.18 09:45
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARKER DRILLING 2020 US701081AY70
AB/FROM ONWARDS 17.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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PARKER DRILLING 2020 US701081AY70
AB/FROM ONWARDS 17.12.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|54,71 $
|58,06 $
|-3,35 $
|-5,77%
|17.12./09:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US701081AY70
|A1UNC5
|95,40 $
|54,71 $
= Realtime
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