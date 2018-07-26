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MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR - XFRA US606822AZ74: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.07.18 07:45
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR US606822AZ74
AB/FROM ONWARDS 26.07.2018
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MITSUB. UFJ FIN.18/23FLR US606822AZ74
AB/FROM ONWARDS 26.07.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|100,229 $
|- $
|- $
|-
|26.07./08:12
|ISIN
|WKN
|US606822AZ74
|A193U1
= Realtime
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