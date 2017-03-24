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ING GROEP 17/27 - XFRA US456837AH61: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.03.17 09:12
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ING GROEP 17/27 US456837AH61
AB/FROM ONWARDS 24.03.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ING GROEP 17/27 US456837AH61
AB/FROM ONWARDS 24.03.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,39 €
|99,59 €
|-0,20 €
|-0,20%
|24.03./10:40
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US456837AH61
|A19FBT
|99,84 €
|99,37 €
= Realtime
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