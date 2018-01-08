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HSBC FINANCE 11/21 - XFRA US40429CGD83: AUSSETZUNG/SUSPENSION
08.01.18 17:13
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HSBC FINANCE 10/21 US40429CGD83 09.01.2018 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HSBC FINANCE 10/21 US40429CGD83 09.01.2018 HZE/EOT
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|111,10 $
|110,80 $
|0,30 $
|+0,27%
|08.01./17:47
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US40429CGD83
|A1GVSN
|114,37 $
|110,80 $
= Realtime
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