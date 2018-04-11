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XFRA US37045XCH70: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




11.04.18 07:53
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GM FINANCIAL 2021 FLR US37045XCH70


AB/FROM ONWARDS 11.04.2018 08:00 CET


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