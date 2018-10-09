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0,00% Deutsche Bank 18/21 a. - XFRA US25160PAD96: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.10.18 07:49
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DT.BANK NY.NTS DL 18/21 US25160PAD96
AB/FROM ONWARDS 09.10.2018
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DT.BANK NY.NTS DL 18/21 US25160PAD96
AB/FROM ONWARDS 09.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,90 $
|- $
|- $
|-
|09.10./08:25
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US25160PAD96
|A2NBZX
|99,95 $
|99,91 $
= Realtime
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