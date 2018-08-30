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4,1% Deutsche Bank 18/26 au. - XFRA US251526BZ10: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.08.18 09:09
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DT.BANK NY NTS DL 18/26 US251526BZ10
AB/FROM ONWARDS 30.08.2018
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DT.BANK NY NTS DL 18/26 US251526BZ10
AB/FROM ONWARDS 30.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|95,47 $
|94,92 $
|0,55 $
|+0,58%
|30.08./10:21
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US251526BZ10
|A2LQPW
|96,04 $
|92,92 $
= Realtime
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