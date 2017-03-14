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CS N.Y.BR. 2018 - XFRA US22541HCC43: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.03.17 11:46
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CS N.Y.BR. 2018 US22541HCC43
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 11:38 CET
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CS N.Y.BR. 2018 US22541HCC43
AB/FROM ONWARDS 14.03.2017 11:38 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|103,027 $
|103,055 $
|-0,028 $
|-0,03%
|14.03./08:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US22541HCC43
|A0TRKX
|106,87 $
|103,03 $
= Realtime
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