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COMCAST 18/24 FLR - XFRA US20030NCX75: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.10.18 07:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMCAST 18/24 FLR US20030NCX75
AB/FROM ONWARDS 09.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COMCAST 18/24 FLR US20030NCX75
AB/FROM ONWARDS 09.10.2018
= Realtime
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