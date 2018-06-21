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3,5763% Citigroup Inc 18/26 a. - XFRA US172967MB43: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.06.18 09:12
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CITIGROUP INC 18/26 FLR US172967MB43


AB/FROM ONWARDS 21.06.2018


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99,50 $ 99,50 $ -   $ 0,00% 21.06./08:51
 
ISIN WKN
US172967MB43 A191ZH
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 99,51 $ +0,05%  10:00
München 99,663 $ 09:21
Berlin 99,50 $ 0,00%  08:51
Stuttgart 99,50 $ -0,30%  10:04
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