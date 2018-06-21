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3,5763% Citigroup Inc 18/26 a. - XFRA US172967MB43: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.06.18 09:12
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CITIGROUP INC 18/26 FLR US172967MB43
AB/FROM ONWARDS 21.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CITIGROUP INC 18/26 FLR US172967MB43
AB/FROM ONWARDS 21.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,50 $
|99,50 $
|- $
|0,00%
|21.06./08:51
|ISIN
|WKN
|US172967MB43
|A191ZH
= Realtime
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