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3,3% Campbell Soup Company . - XFRA US134429BD04: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.03.18 08:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAMPBELL SOUP CO. 18/21 US134429BD04


AB/FROM ONWARDS 20.03.2018 08:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,91 $ -   $ -   $ - 20.03./09:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US134429BD04 A19X3K 100,15 $ 100,03 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 99,96 $ +0,01%  08:02
Stuttgart 99,91 $ 09:17
Frankfurt 99,90 $ -0,02%  08:00
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