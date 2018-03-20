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3,3% Campbell Soup Company . - XFRA US134429BD04: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.03.18 08:36
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAMPBELL SOUP CO. 18/21 US134429BD04
AB/FROM ONWARDS 20.03.2018 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAMPBELL SOUP CO. 18/21 US134429BD04
AB/FROM ONWARDS 20.03.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|99,91 $
|- $
|- $
|-
|20.03./09:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US134429BD04
|A19X3K
|100,15 $
|100,03 $
= Realtime
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