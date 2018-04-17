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BK MONTREAL 18/21 FLR M. - XFRA US06367T4X54: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.04.18 11:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BK MONTREAL 18/21 FLR MTN US06367T4X54


AB/FROM ONWARDS 17.04.2018 11:20 CET


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