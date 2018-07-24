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BANK AMERI. 18/24 FLR - XFRA US06051GHK85: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.07.18 09:05
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BANK AMERI. 18/24 FLR US06051GHK85
AB/FROM ONWARDS 24.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BANK AMERI. 18/24 FLR US06051GHK85
AB/FROM ONWARDS 24.07.2018
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