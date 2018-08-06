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AMER. EXPRESS 18/23 FLR - XFRA US025816BX68: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.08.18 09:09
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMER. EXPRESS 18/23 FLR US025816BX68
AB/FROM ONWARDS 06.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMER. EXPRESS 18/23 FLR US025816BX68
AB/FROM ONWARDS 06.08.2018
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