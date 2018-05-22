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Instrument - XFRA US025816BV03: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.05.18 08:20
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMER. EXPRESS 18/21 FLR US025816BV03
AB/FROM ONWARDS 22.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AMER. EXPRESS 18/21 FLR US025816BV03
AB/FROM ONWARDS 22.05.2018
= Realtime
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