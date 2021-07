DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL CANDR.SUST.-NTH AM.C CAP UO4D BE0173901779 BAW/UFN CANDR.SUST.-WORLD C CAP UO4M BE0946893766 BAW/UFN CANDR.SUST.-PACIFIC C CAP UO4E BE0174191768 BAW/UFN