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LATVIJAS GAZE - XFRA UMA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.08.17 13:24
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LATVIJAS GAZE EO 1,40 UMA LV0000100899
AB/FROM ONWARDS 17.08.2017 13:20 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LATVIJAS GAZE EO 1,40 UMA LV0000100899
AB/FROM ONWARDS 17.08.2017 13:20 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|8,693 €
|8,683 €
|0,01 €
|+0,12%
|17.08./13:28
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LV0000100899
|927061
|9,26 €
|6,00 €
= Realtime
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