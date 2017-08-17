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LATVIJAS GAZE - XFRA UMA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.08.17 13:24
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LATVIJAS GAZE EO 1,40 UMA LV0000100899


AB/FROM ONWARDS 17.08.2017 13:20 CET


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8,693 € 8,683 € 0,01 € +0,12% 17.08./13:28
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LV0000100899 927061 9,26 € 6,00 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 8,693 € +0,12%  13:28
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Berlin 8,86 € 0,00%  15.08.17
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