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LATVIJAS GAZE - XFRA UMA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.04.17 10:19
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LATVIJAS GAZE EO 1,40 UMA LV0000100899


AB/FROM ONWARDS 03.04.2017 10:17 CET


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7,952 € 7,952 € -   € 0,00% 03.04./10:48
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LV0000100899 927061 11,16 € 6,00 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 8,029 € 0,00%  10:26
München 8,197 € 0,00%  10:24
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