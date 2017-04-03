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LATVIJAS GAZE - XFRA UMA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.04.17 10:19
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LATVIJAS GAZE EO 1,40 UMA LV0000100899
AB/FROM ONWARDS 03.04.2017 10:17 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LATVIJAS GAZE EO 1,40 UMA LV0000100899
AB/FROM ONWARDS 03.04.2017 10:17 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|7,952 €
|7,952 €
|- €
|0,00%
|03.04./10:48
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LV0000100899
|927061
|11,16 €
|6,00 €
= Realtime
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