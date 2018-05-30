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CASH CONVERTERS INTL - XFRA UKC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.05.18 08:01
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CASH CONVERTERS INTL UKC AU000000CCV1
AB/FROM ONWARDS 30.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CASH CONVERTERS INTL UKC AU000000CCV1
AB/FROM ONWARDS 30.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,208 €
|0,223 €
|-0,015 €
|-6,73%
|30.05./09:07
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000CCV1
|898564
|0,26 €
|0,20 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,208 €
|-6,73%
|08:04
= Realtime
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