Erweiterte Funktionen
Golden West Resource - XFRA UK4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.10.18 08:23
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GWR GROUP LTD UK4 AU000000GWR8
AB/FROM ONWARDS 26.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GWR GROUP LTD UK4 AU000000GWR8
AB/FROM ONWARDS 26.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,047 €
|0,047 €
|- €
|0,00%
|26.10./09:53
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GWR8
|A0DKZ9
|0,19 €
|0,026 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.