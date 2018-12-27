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Applied DNA Sciences - XFRA UDJN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.12.18 13:14
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APPLIED DNA NEW DL-,0001 UDJN US03815U2015
AB/FROM ONWARDS 27.12.2018 13:10 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APPLIED DNA NEW DL-,0001 UDJN US03815U2015
AB/FROM ONWARDS 27.12.2018 13:10 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,315 €
|0,268 €
|0,047 €
|+17,54%
|27.12./10:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US03815U2015
|A12DYU
|1,43 €
|0,27 €
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|Applied DNA Sciences - Eine .
|20.03.11