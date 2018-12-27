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Applied DNA Sciences - XFRA UDJN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.12.18 13:14
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APPLIED DNA NEW DL-,0001 UDJN US03815U2015


AB/FROM ONWARDS 27.12.2018 13:10 CET


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US03815U2015 A12DYU 1,43 € 0,27 €
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