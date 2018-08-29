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HARDEY RES LTD - XFRA U4O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.08.18 11:19
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HARDEY RES LTD U4O AU000000HDY2
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018 10:16 CET
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HARDEY RES LTD U4O AU000000HDY2
AB/FROM ONWARDS 29.08.2018 10:16 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,008 €
|0,006 €
|0,002 €
|+33,33%
|29.08./10:24
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000HDY2
|A2H82F
|0,013 €
|0,0010 €
= Realtime
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|Zeit
|3
|Hardey Res - Gold im Pilbara-D.
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