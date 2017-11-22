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ELYSIUM RES LTD - XFRA U4O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.11.17 07:51
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELYSIUM RES LTD U4O AU000000EYM0
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELYSIUM RES LTD U4O AU000000EYM0
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,008 €
|0,01 €
|-0,002 €
|-20,00%
|22.11./08:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000EYM0
|A1W12X
|0,021 €
|0,0010 €
= Realtime
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