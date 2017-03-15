Erweiterte Funktionen



ELYSIUM RES LTD - XFRA U4O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




15.03.17 09:15
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELYSIUM RES LTD U4O AU000000EYM0


AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 08:02 CET


Aktuell
10.000% mit Funkturm-Aktien - Das beste Geschäftsmodell der Welt!
Neuer Funkturm-Aktientip Tower One Wireless!  
 
Tower One Wireless Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,003 € 0,001 € 0,002 € +200,00% 15.03./10:54
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000EYM0 A1W12X 0,0090 € 0,0010 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,003 € +200,00%  10:54
Frankfurt 0,001 € 0,00%  09:32
Hamburg 0,001 € 0,00%  08:15
  = Realtime
Aktuell
10.000% mit Funkturm-Aktien - Das beste Geschäftsmodell der Welt! Neuer Funkturm-Aktientip Tower One Wireless!

Tower One Wireless Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...