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ELYSIUM RES LTD - XFRA U4O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
15.03.17 09:15
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELYSIUM RES LTD U4O AU000000EYM0
AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 08:02 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELYSIUM RES LTD U4O AU000000EYM0
AB/FROM ONWARDS 15.03.2017 08:02 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,003 €
|0,001 €
|0,002 €
|+200,00%
|15.03./10:54
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000EYM0
|A1W12X
|0,0090 €
|0,0010 €
= Realtime
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