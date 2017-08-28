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Magnis Resources - XFRA U1P: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.08.17 08:45
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAGNIS RES LTD U1P AU000000MNS3
AB/FROM ONWARDS 28.08.2017 08:13 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAGNIS RES LTD U1P AU000000MNS3
AB/FROM ONWARDS 28.08.2017 08:13 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,247 €
|- €
|- €
|-
|28.08./09:18
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MNS3
|A12CDJ
|0,62 €
|0,25 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|3
|Magnis Resources. WKN: A12.
|06.02.17