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TENWOW INTL HLDGS DL -,1. - XFRA TW0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.05.18 08:55
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TENWOW INTL HLDGS DL -,10 TW0 KYG870741033
AB/FROM ONWARDS 11.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TENWOW INTL HLDGS DL -,10 TW0 KYG870741033
AB/FROM ONWARDS 11.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,065 €
|0,09 €
|-0,025 €
|-27,78%
|11.05./10:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG870741033
|A1W5RG
|0,21 €
|0,065 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,065 €
|-27,78%
|09:02
= Realtime
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