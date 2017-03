Weitere Suchergebnisse zu "Trina Solar":

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 13.03.2017 NICHT EX KAPITALMASSNAHMEGEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 15.03.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHENGRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHRVERSTAENDNIS.THE FOLLOWING SHARE IS NOT TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2017.THEEX-DAY WAS POSTPONED TO 15.03.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THEEX-INDICATOR WILL BE DISPALYED TODAY IN THE XETRA SYSTEM. WE KINDLY ASKFOR YOUR UNDERSTANDING.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMETR3 XFRA US89628E1047 TRINA SOLAR ADR/50 DL-01