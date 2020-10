XFRA : TR160 Report

TR160 XFRA We experienced issues in data processing for the TR160 XFRA for the business days 29. and 30. September 2020. Hence, these reports contain incorrect data. The root cause is found and currently being fixed. TR160 XFRA In der Verarbeitung der TR160 XFRA Reports kam es zu Problemen. Die Reports der Handelstage 29. und 30. September 2020 sind daher nicht korrekt. Die Fehlerquelle wurde gefunden und wird derzeit korrigiert. Please contact for functional questions: client.services@deutsche-boerse.com or sales.cashmarket@deutsche-boerse.com, for compliance-related questions: regulatory.processing@deutsche-boerse.com.