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IMMUNOPRECISE ANTIBOD. - XFRA TQB2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.12.17 15:12
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMMUNOPRECISE ANTIBOD. TQB2 CA45257F1018
AB/FROM ONWARDS 27.12.2017 15:09 CET
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IMMUNOPRECISE ANTIBOD. TQB2 CA45257F1018
AB/FROM ONWARDS 27.12.2017 15:09 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,415 $
|0,40 $
|0,015 $
|+3,75%
|27.12./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA45257F1018
|A2DJZJ
|1,10 $
|0,38 $
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,333 €
|+5,71%
|15:34
|Nasdaq OTC Other
|0,415 $
|+3,75%
|20:42
= Realtime
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