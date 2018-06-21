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TECHN.METALS AUSTR. O.N. - XFRA TN6: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.06.18 08:11
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TECHN.METALS AUSTR. O.N. TN6 AU000000TMT8


AB/FROM ONWARDS 21.06.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,234 € 0,302 € -0,068 € -22,52% 21.06./08:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TMT8 A2DG4Q 0,31 € 0,13 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,257 € -16,83%  08:57
Frankfurt 0,234 € -22,52%  08:00
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