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TECHN.METALS AUSTR. O.N. - XFRA TN6: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.03.18 07:48
Xetra Newsboard
TN6: Wiederaufnahme/Resumption
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TECHN.METALS AUSTR. O.N. TN6 AU000000TMT8
AB/FROM ONWARDS 13.03.2018
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TECHN.METALS AUSTR. O.N. TN6 AU000000TMT8
AB/FROM ONWARDS 13.03.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,251 €
|0,21 €
|0,041 €
|+19,52%
|13.03./18:15
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TMT8
|A2DG4Q
|0,25 €
|0,10 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,185 €
|0,00%
|21.02.18
|Frankfurt
|0,251 €
|+19,52%
|08:03
= Realtime
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