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TECHN.METALS AUSTR. O.N. - XFRA TN6: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.03.18 07:48
Xetra Newsboard

TN6: Wiederaufnahme/Resumption

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TECHN.METALS AUSTR. O.N. TN6 AU000000TMT8


AB/FROM ONWARDS 13.03.2018


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